ميناء دمياط يتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، وغادرته خمسة أخريات، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة.



وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و953 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32 ألفا و701 طن، مشيرة إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 731 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 109 حاويات مكافئة..في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2770 حاوية مكافئة.



وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 116 ألفا و813 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 63 ألفا و884 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4012 حركة.

