المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال

قال الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن ما تتعرض له غزة من عدوان ممنهج لا يمكن التعامل معه باعتباره كارثة إنسانية بل اختبار حقيقي لنبض الفقه، و"مرآة لصدق كلمة الفتوى".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي:"غزة اليوم ليست مجرد بلد منكوب يعاني الجوع والتشريد وبطش الاحتلال، بل هي صيحة مظلومين لا يجوز أن تغيب عن ضمير الأمة."

وشدد على أن الفتوى في جوهرها ليست محصورة في مسائل العبادات، بل تُعد أداة فاعلة في بناء الوعي، وغرس قيم العزة والكرامة والدفاع عن الأرض، داعيًا العلماء والمفتين إلى عدم الصمت أمام المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

الذكاء الاصطناعي بيد الاحتلال: تكنولوجيا تُوظف للقتل

وفي سياق حديثه عن توظيف التكنولوجيا في النزاعات، كشف مفتي الجمهورية عن الاستخدام المروع للذكاء الاصطناعي من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، حيث يُستَخدم في تحليل الصور والتنبؤ بالتحركات واستهداف الأحياء بدقة قاتلة.

وقال:"هذا المشهد يبرز خطورة التقنية إذا انفصلت عن القيم، ويؤكد الحاجة إلى وضع ميثاق عالمي يضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي على أساس العدل والرحمة، وصيانة الكرامة الإنسانية."

وأوضح المفتي أن التقدم التقني إذا لم يُصاحبه ضمير أخلاقي، يتحول إلى أداة قمع وعدوان، مؤكدًا أن هناك حاجة مُلحة لميثاق عالمي يُلزم الدول والمؤسسات بضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسانية ويحمي الأبرياء.