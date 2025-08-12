قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال

منار عبد العظيم

قال الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم  إن ما تتعرض له غزة من عدوان ممنهج لا يمكن التعامل معه باعتباره كارثة إنسانية بل اختبار حقيقي لنبض الفقه، و"مرآة لصدق كلمة الفتوى".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي:"غزة اليوم ليست مجرد بلد منكوب يعاني الجوع والتشريد وبطش الاحتلال، بل هي صيحة مظلومين لا يجوز أن تغيب عن ضمير الأمة."

وشدد على أن الفتوى في جوهرها ليست محصورة في مسائل العبادات، بل تُعد أداة فاعلة في بناء الوعي، وغرس قيم العزة والكرامة والدفاع عن الأرض، داعيًا العلماء والمفتين إلى عدم الصمت أمام المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

الذكاء الاصطناعي بيد الاحتلال: تكنولوجيا تُوظف للقتل

وفي سياق حديثه عن توظيف التكنولوجيا في النزاعات، كشف مفتي الجمهورية عن الاستخدام المروع للذكاء الاصطناعي من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، حيث يُستَخدم في تحليل الصور والتنبؤ بالتحركات واستهداف الأحياء بدقة قاتلة.

وقال:"هذا المشهد يبرز خطورة التقنية إذا انفصلت عن القيم، ويؤكد الحاجة إلى وضع ميثاق عالمي يضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي على أساس العدل والرحمة، وصيانة الكرامة الإنسانية."

وأوضح المفتي أن التقدم التقني إذا لم يُصاحبه ضمير أخلاقي، يتحول إلى أداة قمع وعدوان، مؤكدًا أن هناك حاجة مُلحة لميثاق عالمي يُلزم الدول والمؤسسات بضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسانية ويحمي الأبرياء.

ثورة في الطب الرقمي: الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

