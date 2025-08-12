الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يسعى لفصل غزة عن الضفة.. ومخطط التقسيم مستمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن مصدر مسئول في الرئاسة الفلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، في إطار مخطط سياسي طويل الأمد يهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وعرقلة قيام دولة فلسطينية موحدة.

سقوط 5 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية

في سياق متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بسقوط 5 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال 24 ساعة.

وأفاد بأن جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تتواصل منذ 27 يوليو الجاري، حيث دخل الفوج الأول من القافلة الثالثة محمّلًا بمساعدات إغاثية عاجلة، في محاولة للتخفيف من معاناة السكان تحت الحصار.

136 شاحنة تنتظر.. والاحتلال يسمح بثلاث فقط

وأوضح المراسل أن الفوج الأول من القافلة يضم 136 شاحنة محمّلة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح سوى بدخول 3 شاحنات فقط حتى الآن، وهو ما يترجم بوضوح مدى التعنت الإسرائيلي تجاه المساعدات الإنسانية.