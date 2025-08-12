ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 227 شهيدًا

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، عبر تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدًا منذ بداية العدوان، من بينهم 103 أطفال، في ظل استمرار الحصار ونقص المساعدات الإنسانية.

5 شهداء خلال 24 ساعة فقط

وأضافت الوزارة أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت استشهاد 5 أشخاص، بينهم طفلان، نتيجة تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية، ما يعكس تدهور الوضع الإنساني في القطاع بشكل غير مسبوق.

دعوات دولية للتحرك العاجل

تأتي هذه التطورات وسط نداءات دولية متزايدة بضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة، وضمان وصول الغذاء والدواء إلى السكان المدنيين، وخاصة الأطفال، الذين يشكلون الفئة الأكثر تضررًا من الأزمة.