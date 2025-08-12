قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
أخبار العالم

بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 أعلنت  وزارة الصحة في غزة وفاة 5 اشخاص بينها طفلين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة ، مشيرة إلي ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

في سياق أخر ؛ أسفرت عمليات الإنزال الجوي حتى الآن عن استشهاد 23 شخصًا وإصابة 124 آخرين منذ بدء الحرب، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وقالت دائرة الإعلام الحكومي في غزة، إن عمليات إسقاط المساعدات الجوية تؤدي إلى تفاقم المجاعة في ظل الحصار القاتل الذي يفرضه الاحتلال. وأفادت باستشهاد 23 شخصًا وإصابة 124 آخرين منذ بدء الحرب.

وذكر  المسئولون إن معظم عمليات الإنزال الجوي تقع في مناطق خاضعة للاحتلال الإسرائيلي أو في أحياء تم إخلاؤها قسرًا، مما يعرض الذين يقتربون منها للاستهداف المباشر.

وفي العام الماضي، سقطت طرود مساعدات في البحر، ما أدى إلى غرق 13 فلسطينيًا.

وحثت دائرة الإعلام الحكومي على إيصال المساعدات بشكل آمن وكافٍ عبر المعابر البرية، وخاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والإمدادات الطبية، متهمة "إسرائيل" بـ"هندسة المجاعة والفوضى"، ومحملة "إسرائيل" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، ومطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات دون قيود.

وحذّرت وكالات الأمم المتحدة من أن غزة تجاوزت الآن عتبة المجاعة وفقًا لمؤشرات رئيسية.

وخلص تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) للفترة من مايو إلى سبتمبر 2025 إلى أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، حيث يواجه نحو نصف مليون شخص خطر المجاعة. وأفادت اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي بارتفاع حاد في معدلات هزال الأطفال مع انعدام التغذية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع حاد في الوفيات الناجمة عن سوء التغذية

فلسطين صحة غزة المجاعة وسوء التغذية ضحايا المجاعة عمليات الإنزال الجوي

