صحة غزة: ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع تخطى 200 ألف

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 87 شهيدًا منهم 8 شهداء جرى انتشالهم و 644 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزراة :لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الصحة في غزة الي ان حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 61,020 شهيدًا 150,671 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,519 شهيدًا و 38,630 إصابة.

ونبهت الوزارة الي ان عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 52 شهيدًا و 352 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة.

كما سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

