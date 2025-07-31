صحة غزة: 101 شهيد و625 مصابا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، عن استشهاد 101 فلسطيني وإصابة 625 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، في استمرار لسقوط الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

أرقام صادمة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر

أفادت الوزارة بارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 60,239 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 146,894 مصابًا، في حصيلة هي الأكبر في تاريخ التصعيدات العسكرية على غزة.

تحذيرات من كارثة صحية وإنسانية

تأتي هذه الأرقام في ظل تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية وصحية متفاقمة في غزة، وسط انهيار شبه تام للمنظومة الطبية، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الأساسية، واستمرار القيود على إدخال المساعدات.