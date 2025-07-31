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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قافلة مساعدات جديدة تدخل غزة وسط رفض إسرائيلي لمستلزمات طبية نسائية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح، أحمد عبد الرازق، بأن الفوج الخامس من القافلة الإنسانية قد دخل إلى معبر كرم أبو سالم باتجاه قطاع غزة، بعد تأخر تجاوز نصف ساعة نتيجة بطء الإجراءات من الجانب الإسرائيلي.

شحنات غذائية وطبية ضخمة ضمن القافلة الخامسة

أوضح المراسل خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف أن القافلة حملت أطنانًا من المواد الغذائية والدقيق ومياه الشرب والأدوية، بالإضافة إلى حفاضات الأطفال والمستلزمات الطبية، بعد فحصها من قبل فرق الهلال الأحمر المصري لضمان خلوها من أي مواد محظورة.

رفض إسرائيلي لمساعدات طبية مخصصة للنساء

كشف عبد الرازق أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول شاحنات تحتوي على مستلزمات طبية خاصة بحالات الولادة الطارئة، رغم كونها تابعة لمنظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، ورغم خلوها من أي مواد مخدرة أو أدوية محظورة. وأشار إلى أن هذه المستلزمات ضرورية للنساء اللاتي يلدن في أماكن غير مجهزة طبيًا، بسبب الانهيار شبه الكامل للبنية الصحية في القطاع.

6000 طن مساعدات عبرت إلى غزة خلال 5 أيام

أكد المراسل أن إجمالي ما تم إدخاله إلى غزة منذ بدء القوافل تجاوز 6000 طن من المساعدات، بينها خبز طازج ووجبات ساخنة، ومستلزمات طبية ضرورية، في محاولة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

وأشار عبد الرازق إلى أن القوات الجوية المصرية نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات في المناطق الشمالية من غزة، التي يصعب الوصول إليها بريًا، بسبب الدمار الكبير الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بالبنية التحتية والطرق الرئيسية.

إكسترا نيوز معبر كرم أبو سالم شحنات غذائية وطبية الفوج الخامس من القافلة

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