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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تكثف جهودها الميدانية والدبلوماسية لحل الأزمة في غزة.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواصل الدولة المصرية تحركها المتعدد المسارات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت القوات الجوية المصرية، أمس، عملية إنزال جوي للمساعدات في مناطق شمال ووسط القطاع، في ظل تعذر وصول الشاحنات البرية إلى هذه المناطق بسبب الدمار الكبير الذي طال الطرق والبنية التحتية بفعل الغارات الإسرائيلية وذلك نقلاً عن القاهرة الإخبارية.

القوات الجوية المصرية تنفذ عمليات إنزال في شمال ووسط غزة لتجاوز عوائق الطرق

وفي الوقت نفسه، تبذل القاهرة جهودًا سياسية مكثفة على الساحة الدولية والإقليمية، بهدف إرساء هدنة دائمة ووقف لإطلاق النار، بالتوازي مع دعم مسار مفاوضات حل الدولتين كحل جذري للصراع، إلى جانب بحث ملفات أخرى مثل تبادل الأسرى وزيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية.

ملفات تبادل الأسرى وإدخال المساعدات على طاولة الوساطات المصرية

وأكد مراسل "إكسترا نيوز"، أحمد عبد الرازق، أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تنفذها مصر، تجمع بين العمل الميداني والجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، ورفع المعاناة عن سكان غزة، وتثبيت الاستقرار في المنطقة.

قطاع غزة الشعب الفلسطيني الغارات الإسرائيلية

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