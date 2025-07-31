استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية المصرية إلى غزة عبر معبر رفح

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" رمضان المطعني من معبر رفح، بأن المعبر يشهد، منذ الساعة الخامسة والنصف صباحًا، توافد عشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية.

وأوضح أن الفوج الرابع من القافلة على وشك التحرك بعد الانتهاء من المراجعات النهائية الخاصة بالشاحنات والوثائق المطلوبة.

قافلة خامسة غير مسبوقة: أكثر من 6 آلاف طن مساعدات

وأشار المطعني إلى أن القافلة الخامسة المنتظرة تُعد الأضخم، حيث يتجاوز حجمها الإجمالي كل القوافل السابقة مجتمعة، ومن المقرر أن تنقل أكثر من 6 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، ضمن المبادرة المصرية الكبرى لدعم غزة، والتي تُعد من أكبر المبادرات الإنسانية في المنطقة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر.

أرقام لافتة: 75 ألف طن مساعدات و35 ألف شاحنة

ووفقًا للمراسل، فإن إجمالي المساعدات المصرية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن تجاوز 75 ألف طن، نقلتها أكثر من 35 ألف شاحنة، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، رغم ما تواجهه القوافل أحيانًا من تعطيلات بسبب القيود الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم.

إجراءات مصرية لتسريع العبور وتقليل العوائق

أكد المطعني أن الحركة حاليًا أبطأ نسبيًا نتيجة الازدحام داخل الجانب الإسرائيلي من المعبر، مشيرًا إلى أن المسافة القصيرة بين رفح وكرم أبو سالم – نحو 4 كيلومترات – تشهد ضغطًا متواصلًا. وتعمل السلطات المصرية على تسهيل المرور من خلال فتح بوابة جانبية لتسريع عبور الشاحنات.

أكثر من 35 ألف متطوع.. ومخبز آلي لدعم الأمن الغذائي

أشاد المطعني بدور الهلال الأحمر المصري، الذي يعمل فيه أكثر من 35 ألف متطوع لدعم تجهيز القوافل، دون أي معوقات من الجانب المصري. كما لفت إلى إطلاق مخبز آلي جديد ضمن القافلة الخامسة، سيُنتج آلاف الأرغفة يوميًا، في خطوة مهمة نحو دعم الأمن الغذائي داخل غزة.