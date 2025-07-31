نتنياهو لــ بن غفير : الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع

أبلغ رئيس حكومة الإحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير بأن الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحسب ماذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت .

وفي وقت سابق ، دعا مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، اليوم الأربعاء، إلى إرسال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال مكتب نتنياهو: "سرقت حماس الطعام من شعبها.. إسرائيل تحركت.. ألقينا مساعدات جوية على المدنيين في غزة، ودعونا دولا أخرى للانضمام إلينا"، و ذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس".

وأضاف: "وقد فعل البعض ذلك بالفعل. وفّرنا الجو، وأمنّا عمليات الإسقاط، وتأكدنا من وصول الطعام".

وتابع: "أي دولة ترغب حقا في المساعدة مرحب بها للانضمام إلينا".



