حسام الغمري: نتنياهو استخدم الإخوان للضغط على القاهرة بشأن التهجير

قال الإعلامي حسام الغمري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستخدام جماعة الإخوان الإرهابية كورقة ضغط على الدولة المصرية في ملف التهجير.



وأشار حسام الغمري خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إلى أن التظاهرات التي نظّمها عناصر الجماعة أمام السفارة المصرية، كانت تهدف إلى توصيل رسالة إلى القاهرة مفادها: "شاهدوا ما يفعله الإخوان من أجلي، فهل ستوافقون على التهجير أم لا؟".



وأضاف أن جماعة الإخوان تتباهى علنًا بما وصفه بـ"خيانتها" للدولة المصرية، معتبرًا أن نتنياهو "كشفهم تمامًا أمام الجميع".