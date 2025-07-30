حسام الغمري: الخائن «خليل الحيّة» يُصوّر نفسه على أنه بطل |فيديو

قال الإعلامي حسام الغمري، إذا وافقت الدولة المصرية وزعيمها الرئيس السيسي بحل الدولة الفلسطينية والتهجير سنجد على الفور أن الأزمات ستحل، ولكن البطل السيسي رافض تماما.



وأضاف حسام الغمري، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الخائن خليل الحية يصور نفسه على أنه بطل، متابعا: حركة حماس تلعب على العاطفة المصرية بما يحدث داخل القطاع.

وشدّد على أن الدولة المصرية استخدمت كل الوسائل المتاحة لإيصال المساعدات الغذائية لأهالي قطاع غزة.



وأضاف: "ما نراه اليوم ليس مجرد انتقادات، بل محاولات منظمة لإحداث شرخ في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر حملات موجهة وممولة خارجيًا".