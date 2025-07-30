نتنياهو مرشد الجماعة الأعلى.. حسام الغمري: الإخوان رفضوا التظاهر ضد إسرائيل

قال الإعلامي حسام الغمري، الشاهد على خيانة وتآمر الجماعة الإرهابية، إن الحرب النفسية ضد المصريين تستهدف إشعال الداخل المصري لإسقاط الدولة.

وأوضح الإعلامي حسام الغمري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ضغوط مصرية لاستمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا: حماس عايزة تاخد المساعدات للسيطرة على غزة أو سرقتها.

وأضاف الإعلامي حسام الغمري، أن حماس مختبئة تحت الأرض، والمتضررون هم الأهالي في غزة، معلقا: حماس تنفذ حرب إنتاج فيديوهات، عايزين يطلعوا الحية، عايزين يستهدفوا مشاعر الشعب المصري، وإحباط المشاعر بدأ منذ 12 عاما.. كلنا متأثرين ومتعاطفين مع غزة.. ولكن ليس العلاج أن ندمر القلعة الشريفة الصامدة.

وواصل: دلوقتي وبكرة وكل يوم يستغلون العاطفة للاستخدام التحريضي، لتكون عبوات ناسفة في الحروب الجديدة، محاول نشر شائعات مغرضة تحبط المواطنين.

وأضاف: من 7 أكتوبر الإخوان ماعملوش مظاهرة عشان غزة، كانت أوروبا وأمريكا عملت مظاهرات لإيقاف الحرب، والإخوان رفضوا التظاهر ضد إسرائيل، نتنياهو هو مرشد الإخوان الأعلى.

وأردف: الإخوان يحاولون تحويل السردية من اتهام إسرائيل لاتهام مصر.