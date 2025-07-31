وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن.



وجاء أيضًا أن الوزيران ناقشا التطورات الإقليمية المتلاحقة وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وأكد وزير الخارجية المصري على ضرورة طرح أفق سياسى لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، وأكد لنظيره الأمريكي التطلع لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

