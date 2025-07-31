34 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 15من طالبي المساعدات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر طبية في قطاع غزة، أن عدد الشهداء الذين سقطوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء ارتفع إلى 34 شهيدًا، بينهم 15 مدنيًا من طالبي المساعدات الإنسانية.

مصادر طبية لقناة "القاهرة الإخبارية": تصاعد في أعداد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي

ويأتي هذا التصعيد في وقت يمر فيه قطاع غزة بأوضاع إنسانية كارثية، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء، واستمرار الحصار المفروض منذ شهور، حيث تعتمد آلاف الأسر على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ورغم النداءات الدولية لوقف استهداف المدنيين وضمان وصول المساعدات بأمان، تستمر قوات الاحتلال في شن غاراتها على مختلف مناطق القطاع، مخلفةً أعدادًا متزايدة من الشهداء والجرحى، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان.