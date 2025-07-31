قافلة إنسانية خامسة من مصر إلى غزة تحمل 6 آلاف طن مساعدات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة دخلت اليوم من مصر إلى قطاع غزة، حاملة نحو 6 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية.

دعم الشعب الفلسطيني

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفي سياق متصل،قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن العشرات من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية توافدت منذ الساعة الخامسة والنصف صباحًا، في إطار استعدادات القافلة الخامسة لعبور معبر رفح نحو قطاع غزة، موضحًا أن المساعدات تشمل حليبًا وأرزًا وسلالًا غذائية متنوعة.

وأوضح المطعني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفوج الرابع من القافلة يستعد حاليًا للتحرك بعد استكمال المراجعات النهائية للشاحنات والأوراق المتعلقة بنوع وكمية المساعدات.

وأشار إلى أن القافلة الخامسة من المتوقع أن تكون الأكبر حتى الآن، إذ من المنتظر أن تتجاوز حمولتها 6 آلاف طن، متفوقة بذلك على إجمالي ما حملته القوافل السابقة مجتمعة، وذلك ضمن المبادرة المصرية لدعم أهالي غزة، التي تُعد من أكبر المبادرات الإنسانية في المنطقة منذ 7 أكتوبر.

وأضاف أن إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة قد تجاوز 75 ألف طن، وأكثر من 35 ألف شاحنة، أغلبها مصرية، عبرت من معبري رفح وكرم أبو سالم، رغم الصعوبات والتعطيلات التي تفرضها سلطات الاحتلال في المعبر الأخير.