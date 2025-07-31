مصر تسعى لتثبيت تهدئة مؤقتة في غزة تمهيدًا لاتفاق شامل .. تفاصيل

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تبذل جهودًا مكثفة لتثبيت تهدئة مؤقتة في قطاع غزة، تتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا وتبادلًا للأسرى، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن القاهرة تسعى لاحتواء التصعيد العسكري ومنع انزلاق الأوضاع إلى سيناريوهات أكثر خطورة، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة باجتياح القطاع بشكل كامل.

وأكد أن مصر تتمسك بموقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني، وتسعى إلى تفعيل التسوية السياسية رغم الحملات الإعلامية المعادية، التي وصفها بـ"غير المستحقة للرد"، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل جهودها دون الانجرار وراء الاستفزازات أو التباينات السياسية.