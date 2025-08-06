صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا، في مؤشرات تعكس تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في المنطقة.

تداعيات كارثية على الأطفال والأسر

تشير الأرقام إلى تأثير شديد على الفئات الأكثر ضعفًا، لا سيما الأطفال الذين يشكلون نصف الضحايا، ما يعكس الحاجة الماسة إلى تدخلات عاجلة لتوفير الغذاء والرعاية الصحية لمنع المزيد من الخسائر.

دعوات دولية لمساعدة عاجلة

تتصاعد الدعوات الدولية لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية والطبية لغزة، في ظل استمرار الحصار والأزمات التي تعيق وصول الإمدادات الضرورية، وتزيد من معاناة السكان، خصوصًا الأطفال والأسر الفقيرة.