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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 شهداء إثر غارات للاحتلال على حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 4 شهداء إثر غارات للاحتلال على حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ اصطفاف مئات الشاحنات ضمن القافلة التاسعة من المساعدات من مصر إلى غزة.

من جانبها قالت وكالة الدفاع المدني في غزة إن 20 شخصا على الأقل استشهدوا في غزة اليوم الأربعاء بعدما انقلبت شاحنة مساعدات.

وحذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة من شأنه أن يؤدي إلى "عواقب كارثية"، في حين أفادت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر في احتلال كامل للأراضي الفلسطينية.

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين في اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية لملايين الفلسطينيين وقد يعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر بشكل أكبر".

غارات للاحتلال غزة الدفاع المدني الأمم المتحدة العمليات العسكرية

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