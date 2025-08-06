بدء دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة

بدأ منذ قليل، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة من المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء عن استشهاد 20 فلسطينياً وإصابة العشرات وسط القطاع، أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية وسط ظروف كارثية وفوضى مفتعلة عمداً من سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب الحكومي في غزة، أن شاحنة انقلبت فوقهم تحمل غذاء أجبرها جيش الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم تُؤهَّل للمرور، ما يكشف عن تعمد إسرائيل الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن "هندسة الفوضى والتجويع".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 61,020، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.