وزير الدفاع الإسرائيلي: مضطرون لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء، إن الجيش سيُطلب منه "تنفيذ" قرارات الحكومة بشأن غزة، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وقال الدفاع المدني في غزة اليوم الأربعاء، إن 20 شخصا استشهدوا عندما انقلبت شاحنة مساعدات على حشد من طالبي المساعدة وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل : "استشهد عشرون شخصا وأصيب العشرات، منتصف ليل أمس في انقلاب شاحنة تحمل مساعدات... بينما كان مئات المدنيين ينتظرون المساعدات".

وأضاف بصل، أن الحادثة وقعت قرب مخيم النصيرات، حيث كانت الشاحنة تسير على طريق غير آمن سبق أن قصفته إسرائيل.

واتهمت حماس إسرائيل بإجبار سائقي الشاحنات على سلوك طرق خطيرة للوصول إلى مراكز توزيع المساعدات، و"الهندسة المتعمدة... للتجويع والفوضى".

وقالت حركة حماس في بيان إن "إسرائيل تجبر السائقين على سلوك طرق مزدحمة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع للحصول على الضروريات الأساسية".

وأضافت أن هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى ازدحام الحشود على الشاحنات.