غارات روسية على مدينة زابوريجيا تقـ.تل شخصين وتصيب 10 آخرين



قال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف اليوم الأربعاء إن ضربات روسية قتلت شخصين وأصابت 10 آخرين بينهم أربعة أطفال.

ذكر فيدوروف إن القوات الروسية نفذت 567 هجوما خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى صباح الأربعاء على 16 مستوطنة في المنطقة.

كانت زابوريجيا في الخطوط الأمامية للحرب بين روسيا وأكرانيا منذ فبراير2022.

صرح فيدوروف أن تسعة مبانٍ على الأقل تضررت جراء الغارات الجوية التي شُنت صباح اليوم على منطقة مدينة زابوريزهيا وحدها. وتُعدّ مدينة زابوريزهيا المركز الإداري للمنطقة بأكملها.

وأضاف فيدوروف أن "خدمات الطوارئ تواصل الاستجابة على الأرض".

ينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في غاراتهما على أراضي الطرف الآخر لكن آلاف المدنيين لقوا حتفهم في الصراع.