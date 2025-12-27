المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة

أعلنت البعثة الأممية إلى اليمن أن المبعوث الخاص للأمين العام، هانس غروندبرغ، يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل التوترات القائمة هناك.

وجدد غروندبرغ دعوته لجميع الأطراف إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، مؤكداً أهمية الحوار وتجنب أي إجراءات من شأنها تعقيد الوضع أو تقويض فرص الاستقرار في المحافظتين.

وأشار المبعوث الأممي لليمن إلى أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مؤكداً مواصلة انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لمساعي التهدئة، والتقدم نحو حل سياسي شامل وجامع ينهي النزاع في اليمن ويحقق السلام المستدام.