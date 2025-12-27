استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية المستدامة

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محفوظ عبدالستار، لتعيين سيادته رئيسًا لجامعة الغردقة، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

أكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، مشددًا على استكمال كافة الاستعدادات الأكاديمية والإدارية، مشيرًا إلى ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

ووجه الوزير بتفعيل دور المراكز البحثية وحاضنات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، ودعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر، وجاء في مقدمتها، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزير التعليم العالي، لاستعراض أبرز نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" التي تستهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تحالفات إقليمية تضم الجامعات والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال.

وبرعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء، شهد الدكتور أيمن عاشور انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025 والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الوطنية في مجال دعم الابتكار والبحث العلمي، وربط التعليم باحتياجات مجتمع الصناعة، كما أعلن الوزير نتائج مسابقة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مع توقيع اتفاقيات التحالفات الفائزة، فضلًا عن استعراض الرؤية الوطنية للبحث العلمي في مصر، وذلك على هامش استضافة مصر الجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات.

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، فعاليات "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يُعد الأكبر من نوعه منذ انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج "أفق أوروبا"، ضمن الاحتفال بمرور عشرين عامًا على اتفاق التعاون المصري – الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا، وهو ما يشكل محطة جديدة في مسار التعاون العلمي بين الجانبين.

وأفاد التقرير بافتتاح الدكتور أيمن عاشور أعمال الدورة العادية (124) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو، التي استضافتها جمهورية مصر العربية بالقاهرة، وأعقبها الاجتماع الـ 23 للأمناء العامين للدول العربية بحضور السادة الأمناء العامين للجان الوطنية العربية.

وأضاف التقرير أن الدكتور أيمن عاشور افتتح فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، كما تم افتتاح المرحلة الإنشائية الأولى للمجمع الطبي الجامعي، والذي يُعد أحد أضخم المشروعات الطبية والتعليمية الجاري تنفيذها لخدمة جنوب القاهرة، كما وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ونظيرتها وزارة التعليم العالي والعلوم في روسيا الاتحادية، حزمة اتفاقات جديدة لدعم التعاون المشترك.

وفي إطار جولاته الميدانية، تفقد الدكتور أيمن عاشور مجمع المعاهد العليا ببني سويف، وتم افتتاح قاعة الاحتفالات الكُبرى، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع أعضاء هيئة التدريس، وذلك على هامش اجتماع مجلس شؤون المعاهد.

وأضاف التقرير بأن الوزير قام بزيارة تفقدية لجامعة المنصورة الأهلية، وتفقد عدد من المنشآت الأكاديمية والبحثية المتخصصة بعدد من مباني الجامعة.

وأوضح التقرير أن الدكتور أيمن عاشور شهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، كما تم تقديم شهادات التفوق للطلاب المتفوقين بالجامعة.

ولفت التقرير إلى الجولة التفقدية داخل مقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة، وتفقد الوزير مدينة العلوم والتكنولوجيا للاطلاع على منتجات المعهد والنماذج التطبيقية لدعم الصناعة المحلية، فضلًا عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمدينة، والتقى بعدد من خريجي المنح والبرامج التدريبية للمعهد، والتقط معهم صورة تذكارية، وتفقد معرض المنتجات البحثية الذي يضم نماذج متقدمة من مخرجات البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية.

وأفاد التقرير بأن الدكتور أيمن عاشور شهد احتفالية انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة (القاهرة والمنصورة وشبين الكوم) إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢٥، والتي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بعد اعتماد منظمة اليونسكو للترشيحات المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور أيمن عاشور شهد توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف "تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام" لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

وأوضح التقرير افتتاح الدكتور أيمن عاشور مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، وتضمن المؤتمر عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة بهدف تعميق النقاش العلمي والتطبيقي حول قضايا السياحة المختلفة.

وسلط التقرير الضوء على تكريم الوزير لطلاب الجامعات المصرية الفائزين ضمن بعثة مصر التي شاركت في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بمدينة برشلونة الإسبانية والتي شاركت فيها 32 دولة و44 جامعة دولية، كما جرى تكريم الطلاب الفائزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة إسلامية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع تصنيف «سيماجو»، ومؤسسة «إلسيفير» العالمية، والاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي، عن نتائج النسخة الرابعة من تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضمنت قائمة المراكز العشرة الأوائل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 4 مراكز بحثية مصرية، وحافظ المركز القومي للبحوث على صدارته للتصنيف.

وأضاف التقرير أن الوزير شهد توقيع اتفاق شراكة وإطلاق برنامج «رعاية» لتدريب الأطباء الجامعيين بالمستشفيات الجامعية على التشخيص المبكر وعلاج الأمراض النادرة لدى الأطفال، بالتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة أسترازينيكا مصر.

وتناول التقرير الإعلان عن أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لموسم الحج للعام 2026 / 1447هـ، من منسوبي الوزارة من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين على مستوى كافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة.

وأضاف التقرير أن الدكتور أيمن عاشور شهد فعاليات الاحتفال الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمناسبة "يوم الجينوم الثالث وإعلان مستجدات مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين".

وسلط التقرير الضوء على لقاء الوزير بالدفعة الأولى من الطلاب المرشحين للحصول على منح دراسية لمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026، الممولة بالشراكة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وفرنسا، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للمنح الممتد حتى عام 2030.

ونوه التقرير إلى أن الوزير عقد اجتماعًا موسعًا مع وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين، وبحث فرص التوسع في مشروعات إستراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن استعراض تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

وأضاف التقرير أن الوزير ترأس العديد من الاجتماعات الهامة وأبرزها: اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات، واجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واجتماع معهد بحوث الإلكترونيات، واجتماع معهد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

واختتم التقرير باستعراض أبرز اللقاءات التي عقدها الوزير مع السفراء والمسئولين ورؤساء الجامعات والوفود الأجنبية، حيث التقى سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، لمتابعة آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة، بالإضافة إلى الاجتماع مع نائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المشروعات التعليمية المشتركة، فضلًا عن بحث سبل التعاون مع مفوض التعليم والعلوم والابتكار بالاتحاد الإفريقي، وبحث آليات الاستفادة من بنك المعرفة المصري في تصميم مناهج متعددة التخصصات، وتطوير برامج تدريبية تدعم قدرات الباحثين والشباب، والاجتماع مع السفير البريطاني بالقاهرة؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بجانب بحث سبل تعزيز التعاون مع وفد جامعة سان أنطونيو في مورسيا (UCAM) بإسبانيا، وكذلك الاجتماع مع الخبير الألماني بكلية علوم النقل والمرور بجامعة دريسدن التقنية، لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع جامعة النقل الدولية في مصر.

وشهد المجلس توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعة بورسعيد وكل من جامعة مدينة السادات، والمركز القومي لبحوث المياه، ومركز بحوث البترول، وشركة قناة السويس للحاويات، بهدف التعاون في مجالات البحث العلمي، وعقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل مشتركة، وتبادل الدوريات والمجلات العلمية، وتدريب الطلاب والخريجين عمليًا، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس اعتمد النموذج الاسترشادي للخطة الاستراتيجية للجان قطاعات التعليم الجامعي 2025، لصياغة وإعداد إستراتيجية كل لجنة من لجان القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض تقريرًا تضمن الخطة الإستراتيجية لجامعة قنا (2024/2030).

وافق المجلس على إطلاق الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية في نسخته الثالثة، اعتبارًا من يناير 2026 وحتى نهاية يوليو 2026، ويستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2025/2026 بالجامعات المصرية، ويهدف الاستبيان إلى قياس جودة الخدمات التعليمية في الجامعات، وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم التعليمية، ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل البناء داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إصدار مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي وفق المعايير العالمية للجودة والاعتماد.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة بورسعيد على تأسيس شركة إنجاز بالجامعة.

كما استعرض المجلس التقرير الإستراتيجي الإفريقي - الإصدار الثامن عشر، الصادر من كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، والذي يتناول قراءة تحليلية لمجمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في القارة الإفريقية.