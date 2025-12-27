عمرو بهي لصدى البلد: منصات رقمية مبتكرة تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية في مصر

أكد عمرو بهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المصرفي.

وأوضح فى تصريح خاص لصدى البلد أن المشرق يركز على بناء منصات رقمية متكاملة تضع العميل في صميم التجربة المصرفية، وتوفر له خدمات أكثر سرعة وسهولة ومرونة.

وأشار بهي إلى أن إطلاق Mashreq NEO يمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يتيح فتح الحسابات وإدارتها بالكامل عبر تطبيق Mashreq Egypt، بدءًا من سن 15 عامًا، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع e& أسهمت في إطلاق أول نموذج Banking-as-a-Service (BaaS) في مصر، اعتمادًا على بنية تحتية تكنولوجية متطورة تتيح تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الذكاء الاصطناعي يشكل عنصرًا أساسيًا في رحلة التحول الرقمي، حيث يُستخدم في تحسين تجربة العملاء، وتسريع الاستجابة للاستفسارات، ودعم قرارات منح البطاقات الائتمانية والقروض من خلال نماذج تعتمد على البيانات وتوفر قرارات فورية.

وشدد بهي على أن المشرق مصر يضع الأمن السيبراني في صدارة أولوياته، من خلال تطبيق أعلى معايير الحماية، وإجراء اختبارات دورية للأنظمة، واستخدام تقنيات تشفير متقدمة، إلى جانب الالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن البنك يقدم برامج تدريبية وتمويلية متخصصة، من بينها أكاديمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحلول تمويل تصل إلى 8 ملايين جنيه مصري، مع الاستعداد لإطلاق Mashreq NEO BIZ لتقديم خدمات مصرفية رقمية مرنة لقطاع الأعمال.

واختتم عمرو بهي تصريحه بالتأكيد على التزام بنك المشرق مصر بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة، من خلال تبني معايير ESG ودعم المبادرات البيئية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويتماشى مع رؤية مصر 2030.