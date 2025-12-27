إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد

اكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أن مدينة رشيد تُعد درة مدن محافظة البحيرة وعاصمتها التاريخية العريقة، وأحد أهم المقاصد السياحية والتراثية على مستوى الجمهورية، لما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية فريدة، حيث يقصدها السياح والأجانب وكل من يسعى لاكتشاف عمق وأصالة محافظة البحيرة.

وفى هذا السياق وخلال الشهور الماضية، تم إجراء دراسة شاملة ودقيقة لكافة الاحتياجات المطلوبة لتطوير مدينة رشيد، وتم عرض الرؤية المتكاملة للمشروع على رئيس مجلس الوزراء و وزيرة التنمية المحلية، حيث صدرت توجيهات واضحة بدفع العمل بالمشروع، وتم تنفيذ هذه التوجيهات فعليًا على مدار الأشهر الماضية.

وقد تم الانتهاء من إعداد التصميمات الهندسية والمقايسات الفنية الخاصة بمشروع التطوير، على أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء التنفيذ على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة.

وجاء اختيار موقع التطوير بعد دراسات مستفيضة بالتعاون مع الاستشاريين ومكاتب الخبرة، حيث وقع الاختيار على القلب التاريخي لمدينة رشيد، والمتمثل في شارع الشيخ قنديل ودهليز الملك، باعتبارهما من أبرز المناطق التي تعكس هوية المدينة التاريخية وأصالتها.

وأكدت الدراسة مراعاة كافة التواجدات القائمة بالمنطقة، سواء الباعة الجائلين أو المحال التجارية أو المساكن، بما يضمن الحفاظ على مصالح المواطنين واستقرار حياتهم اليومية، مع تحقيق التطوير المنشود.

كما تم مراجعة المشروع بالتنسيق مع كلية الهندسة، وكلية السياحة والفنادق، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، نظرًا لكون مدينة رشيد مدينة تاريخية وتراثية من الدرجة الأولى، وإحدى أهم مناطق الحفاظ على التراث في مصر، مع الالتزام بكافة المحددات والمعايير التي تضمن تحقيق التوازن بين البعد السياحي والتاريخي، والحفاظ على الطابع العمراني الأصيل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي إطار دعم المقومات السياحية وتعظيم الاستفادة من الطابع التراثي الفريد للمدينة، أعلنت محافظ البحيرة عن بشرى جديدة لأهالي رشيد، حيث يجري – بالتنسيق الكامل بين محافظة البحيرة ووزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار –العمل على تنظيم وتفعيل فكرة الغرف الفندقية داخل المنازل التراثية، على غرار النماذج الناجحة التي تم تطبيقها في محافظات مثل أسوان والجيزة.

وأوضحت أن هذا التوجه سيتم تنفيذه بالشراكة مع المواطنين، من خلال توعيتهم بآليات الاستغلال الأمثل لهذه الغرف وتجهيزها وفق المعايير المعتمدة، مؤكدة أن أهالي رشيد سيكونون نموذجًا مشرفًا ومبهرًا في المشاركة المجتمعية ودعم التنمية السياحية المستدامة.