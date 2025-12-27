قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

اكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أن مدينة رشيد تُعد درة مدن محافظة البحيرة وعاصمتها التاريخية العريقة، وأحد أهم المقاصد السياحية والتراثية على مستوى الجمهورية، لما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية فريدة، حيث يقصدها السياح والأجانب وكل من يسعى لاكتشاف عمق وأصالة محافظة البحيرة.

وفى هذا السياق وخلال الشهور الماضية، تم إجراء دراسة شاملة ودقيقة لكافة الاحتياجات المطلوبة لتطوير مدينة رشيد، وتم عرض الرؤية المتكاملة للمشروع على   رئيس مجلس الوزراء و وزيرة التنمية المحلية، حيث صدرت توجيهات واضحة بدفع العمل بالمشروع، وتم تنفيذ هذه التوجيهات فعليًا على مدار الأشهر الماضية.

وقد تم الانتهاء من إعداد التصميمات الهندسية والمقايسات الفنية الخاصة بمشروع التطوير، على أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء التنفيذ على أرض الواقع خلال الأسابيع القادمة.

وجاء اختيار موقع التطوير بعد دراسات مستفيضة بالتعاون مع   الاستشاريين ومكاتب الخبرة، حيث وقع الاختيار على القلب التاريخي لمدينة رشيد، والمتمثل في شارع الشيخ قنديل ودهليز الملك، باعتبارهما من أبرز المناطق التي تعكس هوية المدينة التاريخية وأصالتها.

وأكدت الدراسة مراعاة كافة التواجدات القائمة بالمنطقة، سواء الباعة الجائلين أو المحال التجارية أو المساكن، بما يضمن الحفاظ على مصالح المواطنين واستقرار حياتهم اليومية، مع تحقيق التطوير المنشود.

كما تم مراجعة المشروع بالتنسيق مع كلية الهندسة، وكلية السياحة والفنادق، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، نظرًا لكون مدينة رشيد مدينة تاريخية وتراثية من الدرجة الأولى، وإحدى أهم مناطق الحفاظ على التراث في مصر، مع الالتزام بكافة المحددات والمعايير التي تضمن تحقيق التوازن بين البعد السياحي والتاريخي، والحفاظ على الطابع العمراني الأصيل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي إطار دعم المقومات السياحية وتعظيم الاستفادة من الطابع التراثي الفريد للمدينة، أعلنت محافظ البحيرة عن بشرى جديدة لأهالي رشيد، حيث يجري – بالتنسيق الكامل بين محافظة البحيرة ووزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار –العمل على تنظيم وتفعيل فكرة الغرف الفندقية داخل المنازل التراثية، على غرار النماذج الناجحة التي تم تطبيقها في محافظات مثل أسوان والجيزة.

وأوضحت أن هذا التوجه سيتم تنفيذه بالشراكة مع المواطنين، من خلال توعيتهم بآليات الاستغلال الأمثل لهذه الغرف وتجهيزها وفق المعايير المعتمدة، مؤكدة أن أهالي رشيد سيكونون نموذجًا مشرفًا ومبهرًا في المشاركة المجتمعية ودعم التنمية السياحية المستدامة.

البحيرة مدينة رشيد محافظة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد