قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين السنغال والكونغو في بطولة الأمم الأفريقية

منتخب السنغال
منتخب السنغال
حسام الحارتي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة منتخب السنغال أمام الكونغو الديموقراطية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا. 

ويعد اللقاء مصيري لتحديد المتصدر المحتمل وفرصة لحسم بطاقة التأهل المبكر إلى دور الـ16
 

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي :

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس - موسى نياخاتي - كاليدو كوليبالي - كريبين دياتا
 

خط الوسط: ساديو ماني - بابي جايي - إلمان ندياي - إدريسا جايي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون
 

بينما جاء تشكيل الكونغو ضد السنغال
 

حراسة المرمى: ليونيل مباسي
 

خط الدفاع: آرثر ماسوكو - أكسيل توانزيبي - تشانسيل مبيمبا - آرون وان بيساكا

خط الوسط: نوح صاديقي - صامويل موتوسامي - نجالييل موكاو

خط الهجوم: ميشاك إيليا - سيدريك باكامبو - ثيو بونجوندا.و

ويلعب منتخبا السنغال والكونغو الديموقراطية في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبي،بوتسوانا، وبنين.


 القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا:• beIN SPORTS MAX 1

• beIN SPORTS MAX 2 HD
 

نتائج الجولة الأولى في مجموعة السنغال 

دخل المنتخبان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية:• السنغال افتتحت مشوارها بانتصارعريض على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد

الكونغو الديمقراطية حققت فوزًا مهمًا على بنين بهدف نظيف

وتُعد هذه المواجهة حاسمة في صراع صدارة المجموعة والتأهل المبكر للأدوار الإقصائية.

ويحتل منتخب الكونغو الديموقراطية المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولىبالتساوي مع السنغال

منتخب بنين قد حقق الفوز الأول له في أمم أفريقيا أمام بوتسوانا اليوم ليدخل مع السنغال والكونغو فيالمنافسه على الصعود.

منتخب السنغال الكونغو أمم افريقيا المغرب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الذهب اليوم

رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تكرم الكاتبة أمينة شفيق

نقابة الصحفيين

وزير الشباب: الصحفيون رأس المال الثقافي للدولة

جانب من المؤتمر

القومي لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر القيادات النسائية في العصر الرقمي بالمغرب

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد