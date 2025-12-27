شوط أول سلبي بين السنغال والكونغو في بطولة الأمم الأفريقية

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة منتخب السنغال أمام الكونغو الديموقراطية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا.

ويعد اللقاء مصيري لتحديد المتصدر المحتمل وفرصة لحسم بطاقة التأهل المبكر إلى دور الـ16



وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي :

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس - موسى نياخاتي - كاليدو كوليبالي - كريبين دياتا



خط الوسط: ساديو ماني - بابي جايي - إلمان ندياي - إدريسا جايي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون



بينما جاء تشكيل الكونغو ضد السنغال



حراسة المرمى: ليونيل مباسي



خط الدفاع: آرثر ماسوكو - أكسيل توانزيبي - تشانسيل مبيمبا - آرون وان بيساكا

خط الوسط: نوح صاديقي - صامويل موتوسامي - نجالييل موكاو

خط الهجوم: ميشاك إيليا - سيدريك باكامبو - ثيو بونجوندا.و

ويلعب منتخبا السنغال والكونغو الديموقراطية في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبي،بوتسوانا، وبنين.



القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا:• beIN SPORTS MAX 1

• beIN SPORTS MAX 2 HD



نتائج الجولة الأولى في مجموعة السنغال

دخل المنتخبان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية:• السنغال افتتحت مشوارها بانتصارعريض على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد

• الكونغو الديمقراطية حققت فوزًا مهمًا على بنين بهدف نظيف

وتُعد هذه المواجهة حاسمة في صراع صدارة المجموعة والتأهل المبكر للأدوار الإقصائية.

ويحتل منتخب الكونغو الديموقراطية المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولىبالتساوي مع السنغال

منتخب بنين قد حقق الفوز الأول له في أمم أفريقيا أمام بوتسوانا اليوم ليدخل مع السنغال والكونغو فيالمنافسه على الصعود.