مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هناك تعاونا مصريا أردنيا لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية.



وأضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن جهود مصرية قطرية أمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، وندعم جهود القيادة السياسية الأردنية لحفظ الأمن والاستقرار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، جلسة مباحثات موسّعة ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة؛ حيث تم التباحث حول آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير ايهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى الأردن، وإبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانب الاردنى.

وفي بداية المباحثات، رحّب رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية الأردنية المشتركة تُعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا من حيث دورية انعقادها، وهو ما يعكس حكمة ورؤية القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين وسعيهما الدائم لتعزيز التعاون المشترك، مُعتبرًا أن اللجنة المشتركة بين البلدين تُعد بمثابة نموذج يُحتذى به للدول العربية.

وأعرب الدكتور/ جعفر حسّان عن تقديره للدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية وما تقدمه الدولة المصرية لسكان قطاع غزة من دعم على مختلف الأصعدة سياسيًا وإنسانيًا، مُعربًا عن تقديره أيضًا للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة.

وتطرق الدكتور/ جعفر حسّان إلى أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشتركة بين مصر والأردن مثل التجارة والنقل والسياحة وتجارة الترانزيت، فضلًا عن مجالات التعاون بين مصر والأردن والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي مشيرًا إلى أن هذه الآلية تحتاج إلى تفعيلها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتطرق رئيس الوزراء الأردني إلى الاجراءات التى تقوم بها الحكومة الأردنية التي تهدف إلى تقنين وتصويب أوضاع العمالة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليس هدفها تقليل العمالة المصرية.

وخلال الاجتماع، اكد رئيس وزراء الأردن، تطلع بلاده لإنشاء مدينة إدارية تضم المؤسسات الحكومية، معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرة الشركات المصرية في ضوء خبرة مصر في انشاء العاصمة الإدارية. وفي هذا الصدد أكد الدكتور/ مصطفى مدبولي تطلعه للتعاون مع الاردن في هذا الشأن.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة مجددًا لرئيس الوزراء الأردني على توليه مهام منصبه، وطلب نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية على مستوى القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال كلمته بجلسة المباحثات الموسعة، استمرار جهود التعاون والتنسيق بين القيادة السياسية فى القاهرة وعمّان والتكاتف من أجل مواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، مشيراً في هذا السياق إلى جهود التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بجانب العمل على استضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق.

وفي سياق متصل، تناول الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.