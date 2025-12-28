وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك في عدد من المشروعات الفندقية.

وتم عقد اجتماع موسع جرى خلاله استعراض آفاق التعاون القائم، وبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الفندقية الكبرى التي تمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة المصري، وفي مقدمتها مشروع تعزيز الطاقات الفندقية لفندق مينا هاوس، أحد أعرق الفنادق التاريخية، والذي يتميز بموقع استثنائي وإطلالة مباشرة على أهرامات الجيزة. ويجري تنفيذ المشروع من خلال شركة ليجاسي، التي تساهم بها شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة “إيكون”، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، بما يهدف إلى رفع كفاءة الفندق وتطوير خدماته وفق أعلى المعايير العالمية.

مشروع فندق فورسيزون الأقصر

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع فندق فورسيزون الأقصر، الذي تنفذه شركة إيكون على أرض السلطانة ملك، المملوكة لشركة “إيجوث”، والمطلة على نهر النيل، حيث تم استعراض نسب التنفيذ وخطط العمل المستقبلية، بما يعزز مكانة مدينة الأقصر كإحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية على مستوى العالم.

وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم الشراكات الاستثمارية الجادة، خاصة مع الكيانات الوطنية الكبرى، بما يسهم في تطوير البنية الفندقية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي، ودعم خطط الدولة لتنشيط السياحة المستدامة.

حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام، عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمستشار سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، والمستشار محمد حجازي المستشار القانوني للوزير، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، وهشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.