طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تكنولوجيا وسيارات

أفضل 5 سيارات SUV في مصر خلال 2025

سيارات SUV في مصر خلال 2025
سيارات SUV في مصر خلال 2025
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 - 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ميتسوبيشي اكسباندر، وسيتروين C4X، ورينو داستر، وام جى ZS، وشانجان سي-اس-35-بلس .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

سيتروين C4X موديل 2026

تحصل سيارة سيتروين C4X موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية .

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

رينو داستر موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة رينو داستر موديل 2026 يصل إلي 50 لتر، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

ام جى ZS موديل 2026

سعة خزان وقود ام جى ZS موديل 2026 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها قوة 1198 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية .

ام جى ZS موديل 2026

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 929 ألف جنيه .

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026

عزم دوران سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 يصل إلي 260 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 160 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة تكنولوجيا حديثة ميتسوبيشي اكسباندر سيتروين C4X رينو داستر موديل 2026 ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

