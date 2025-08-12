الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب جميع أنحاء الجمهورية، متوقعة أن تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها منذ بداية الصيف، لتصل إلى 47 درجة مئوية في جنوب البلاد.

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الطقس اليوم: استمرار الأجواء شديدة الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

توصيات عاجلة للمواطنين

الأرصاد ناشدت المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصًا خلال ساعات الذروة، والابتعاد عن الأماكن المغلقة سيئة التهوية. كما أوصت بـ:

شرب كميات كبيرة من المياه.

تجنب الأطعمة الحارة.

ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

استخدام القبعات أو المظلات عند الخروج.

شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة

خرائط الطقس أوضحت احتمال تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

ودعت الأرصاد السائقين إلى:

توخي الحذر أثناء القيادة.

تشغيل الكشافات الأمامية.

ترك مسافات أمان بين السيارات.

التوقف الفوري عن القيادة في حال انعدام الرؤية.

طقس نهاري شديد الحرارة.. وليلي حار رطب

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جميع الأنحاء، بينما يكون رطبًا وحارًا ليلًا، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، ويؤثر على النوم والجهاز التنفسي.