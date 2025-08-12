قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
برلمان

حزب المؤتمر: تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه نظيره الأوغندي تؤكد أن أمن مصر المائي خط أحمر

محمود جبر
محمود جبر

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله نظيره الأوغندي، جاءت واضحة وحاسمة لتجدد التأكيد على أن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل غير قابلة للمساومة أو التفريط، وأن أمن مصر المائي هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وأضاف محمود جبر في تصريحات له اليوم، أن رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي يعكس التزام الدولة المصرية بالحلول العادلة والمتوازنة القائمة على التعاون المشترك، دون الإضرار بمصالح أي طرف، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن دعم التنمية في دول حوض النيل يبرهن على أن مصر لا تعارض طموحات الأشقاء، لكنها ترفض أي مساس بحصتها المائية التي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن ما أشار إليه الرئيس حول محاولات استغلال ملف المياه كأداة للضغط على مصر، يعكس وعي القيادة وإدراكها لحجم التحديات، مؤكداً أن وعي وصلابة الشعب المصري، كما وصفه الرئيس، سيظل الحصن المنيع في مواجهة أي تهديدات.

محمود جبر حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مياه النيل

