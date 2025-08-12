حزب المؤتمر: تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه نظيره الأوغندي تؤكد أن أمن مصر المائي خط أحمر

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله نظيره الأوغندي، جاءت واضحة وحاسمة لتجدد التأكيد على أن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل غير قابلة للمساومة أو التفريط، وأن أمن مصر المائي هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.

وأضاف محمود جبر في تصريحات له اليوم، أن رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي يعكس التزام الدولة المصرية بالحلول العادلة والمتوازنة القائمة على التعاون المشترك، دون الإضرار بمصالح أي طرف، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن دعم التنمية في دول حوض النيل يبرهن على أن مصر لا تعارض طموحات الأشقاء، لكنها ترفض أي مساس بحصتها المائية التي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن ما أشار إليه الرئيس حول محاولات استغلال ملف المياه كأداة للضغط على مصر، يعكس وعي القيادة وإدراكها لحجم التحديات، مؤكداً أن وعي وصلابة الشعب المصري، كما وصفه الرئيس، سيظل الحصن المنيع في مواجهة أي تهديدات.