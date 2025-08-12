برلمانية: لقاء الرئيس بالإعلاميين يجسد إدراك الدولة للإعلام كركيزة للأمن القومي وبناء الوعي الوطني

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية والقومية، يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية الإعلام كأحد ركائز الأمن القومي وأدوات بناء وعي المواطن المصري.

وأوضحت أبو السعد، في بيان لها، أن إشادة الرئيس بالدور الحيوي للإعلام في تشكيل الشخصية الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية، تعكس رؤية واضحة لموقع الإعلام في مشروع الدولة المصرية الحديثة، مضيفة أن هذه الرؤية تتكامل مع التأكيد على حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية في إطار التعددية والانفتاح الفكري، ما يعزز مناعة المجتمع ضد التطرف الفكري، ويدعم الحوار الوطني البناء القائم على احترام الاختلاف.

ولفتت أن توجيه الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، والاعتماد على الكفاءات والخبرات المتخصصة، يمثل خطوة نوعية لمواكبة التحولات السريعة في المشهد الإعلامي العالمي، وضمان أن يبقى الإعلام المصري منافسًا وقادرًا على نقل صورة واقعية ومتوازنة للأحداث.

وتابعت: الرسالة الإعلامية من هذا اللقاء تكمن في تأكيد الدولة على الشفافية وإتاحة المعلومات، خاصة في أوقات الأزمات، لتجنب فجوة المعلومات التي قد تستغلها الجهات المغرضة ضد الوطن، كما أن حرص الرئيس على حل القضايا العالقة للعاملين في الصحافة والإعلام، ومنها صرف البدل النقدي ومكافآت نهاية الخدمة، يبعث برسالة تقدير للعاملين في هذا المجال، ويعكس إرادة سياسية لدعمهم ماديًا ومعنويًا، بما يمكنهم من أداء رسالتهم الوطنية على أكمل وجه.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن هذا اللقاء، بمضمونه ورسائله، يعزز الثقة بين الدولة والإعلام، ويعيد ترسيخ دوره كسلطة رابعة تساهم في حماية مقدرات الوطن، وصون الهوية المصرية، ودعم المشروع الوطني لبناء الجمهورية الجديدة.