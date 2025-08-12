قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: موقف مصر ثابت من رفض الإجراءات الأحادية لحماية حقوقها المائية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن موقف مصر واضح وثابت تجاه حقوقها المائية، وأنها لن تغض الطرف عن أي محاولات تمس هذه الحقوق الوطنية الثابتة.

وأشار عاشور إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية أوغندا، تعكس عمق ووضوح الموقف المصري تجاه ملف مياه النيل، خاصة تأكيده على أن مصر لا تعارض أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب حصتها المائية التي تعتبر ركيزة أساسية لاستقرار وأمن الشعب المصري.

وشدد النائب احمد عاشور على أهمية ما أشار إليه الرئيس من أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على حوالي 85 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهو ما يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي المياه في الحوض، مشيرًا إلى أن هذه الكمية تمثل حياة المصريين ومستقبلهم، ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.

وأكد  أن مصر ستظل مدافعة بحزم عن حقوقها المائية، وستعمل بكل السبل الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على مصالحها، مضيفًا أن التعاون والتنسيق مع دول الحوض هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، دون الإضرار بالمصالح المصرية.

وأوضح أن موضوع مياه النيل يمثل قضية حياة أو موت لمصر، ويجب أن يكون على رأس أولويات الدولة والبرلمان في دعم كافة المبادرات التي تضمن حق مصر في مياهها.

