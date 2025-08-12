الرئيسان السيسي وموسيفيني يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وأوغندا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية، التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وعي وصلابة المصريين هو الركيزة الأساسية لمواجهة اى تحد أو تهديد محتمل.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية المياه والتنمية لحوض النيل، وقال إن ملف مياه حوض النيل كان محور نقاش طويل مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.