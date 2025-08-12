الرئيس السيسي: وعي وصلابة المصريين هما الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث أكد الرئيس السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأوغندي، أنه مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية.

وأكد الرئيس السيسي رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

وشدد على أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.

ولفت إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء في عملية التنمية.

وأوضح أن مصر دائما تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية.

وشدد على أن وعي وصلابة المصريين هو الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل.