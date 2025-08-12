قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال ينشر الفتنة.. فتح: الضفة الغربية وقطاع غزة جسد فلسطيني واحد
الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن نسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي
الإحصاء : 21,3 مليون نسمة من إجمالي السكان من الشباب
ضربوهم وسرقوهم.. 3 بلطجية يفتعلون مشاجرة مع شخصين بالبساتين
كوريا الشمالية تطالب جيش الاحتلال بوقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة
سيد عبد الحفيظ عن أزمة زيزو: الحدث يخص لاعبا في الأهلي يبقي الرد يكون من النادي
الرئيسان السيسي وموسيفيني يشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر وأوغندا
الرئيس السيسي: وعي وصلابة المصريين هما الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد
اتهمه بالتحريض..الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من نادي الزمالك ضد "حارس الأهلى"
الرئيس السيسي: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل.. ومسؤوليتي إيجاد حل يحافظ على حياة المصريين
صورة محمد رمضان مع لارا ترامب.. لماذا أثارت الجدل؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي: وعي وصلابة المصريين هما الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث أكد الرئيس السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأوغندي، أنه مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية.

وأكد  الرئيس السيسي رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

وشدد على أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.

ولفت إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء في عملية التنمية.

وأوضح أن مصر دائما تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية.

وشدد على أن وعي وصلابة المصريين هو الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل.

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

الزمالك

أحمد رمضان الجيزاوي مدير فني لطائرة الزمالك..تفاصيل

مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه الجديد للموسم الثالث

مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد

زيزو

أحمد عبدالباسط: 100 ألف جنيه غرامة على جماهير الزمالك لـ سب زيزو

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

فوائد أكل كبدة الدجاج للأطفال

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

