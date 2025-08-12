قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
برلمان

مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي طمأنة داخلية وتحذير من المساس بحصة مصر المائية

حسن رضوان

قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأوغندي تأتي في لحظة مفصلية، حيث تتصاعد التوترات حول ملف سد النهضة، موضحًا أن الكلمة لم تكن مجرد تصريحات دبلوماسية، بل كانت مزيجًا من رسائل طمأنة داخلية، وتحذيرات واضحة للخارج، وتأكيدًا على ثوابت السياسة المصرية.

وأضاف "رمضان"، في بيان، أن الرئيس السيسي استهل كلمته بتوجيه رسالة مباشرة ومهمة للشعب المصري، مؤكدًا أنه "لن يسمح بالمساس بحصة مصر من نهر النيل" وأنه مسؤول عن إيجاد حل يحافظ على حياة المصريين، موضحًا أن هذه الرسالة تهدف إلى تهدئة القلق الشعبي المتزايد حول مستقبل المياه، وتؤكد على أن القيادة السياسية تُدرك حجم التحدي وتعمل على مواجهته، منوهًا بتأكيد الرئيس السيسي بعبارات لا تحتمل التأويل أن "مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي"، مشيرًا إلى أن هذه العبارة بمثابة خط أحمر صريح موجه لكل الأطراف التي قد تُفكر في اتخاذ إجراءات أحادية؛ كما أن التأكيد على أن مصر ستتخذ "كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي" يضع القضية في إطار دبلوماسي وقانوني، مما يُثبت أن مصر تسعى للحلول السلمية ولكنها مستعدة للدفاع عن حقوقها.

وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن أبرز ما يُميز كلمة الرئيس السيسي هو الموازنة الدقيقة بين الدفاع عن حقوق مصر وتقديم رؤية تعاونية، حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر "لا ترفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا"، وأنها لا تعترض على استخدام دول الحوض للمياه في الزراعة أو الكهرباء، ويهدف هذا الموقف إلى دحض الاتهامات الموجهة لمصر بأنها تقف عائقًا أمام التنمية في دول المنبع، ولكنه في الوقت نفسه، وضع شرطًا أساسيًا وهو ألا تؤثر هذه التنمية على حصة مصر المائية؛ كما استخدم أرقامًا وحقائق لإيضاح أن حصة مصر والسودان هي فقط "4% من إجمالي المياه" في حوض النيل، وهو ما يوضح مدى بساطة مطلب مصر مقارنة بالكم الهائل من المياه المتاحة، منوهًا بأن هذه الإحصائيات تُعزز موقف مصر العادل وتؤكد أن الأزمة ليست في ندرة المياه، بل في سوء الإدارة والإجراءات الأحادية.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس السيسي تجاوزت مجرد قضية المياه لتشمل أبعادًا سياسية أعمق، حيث كشف الرئيس السيسي عن أن ملف المياه قد يكون "جزءًا من حملة ضغوط لتحقيق أهداف أخرى"، وتكشف هذه الرؤية عن إدراك القيادة السياسية للترابط بين قضايا الأمن المائي والسياسات الإقليمية، وتؤكد أن مصر تتعامل مع الأزمة بعيون مفتوحة على كافة الاحتمالات، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، وضرورة التنمية والتعاون، وذكر بوضوح أن "كفى دولنا الإفريقية سنوات طويلة من الاقتتال والصراع" فأن هذه الرسالة تُعزز مكانة مصر كشريك يسعى للاستقرار والتنمية في القارة السمراء، وليس كطرف يسعى للصراع.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي هي رسالة متكاملة؛ حازمة في الدفاع عن الحقوق، ومنفتحة على التعاون، وواقعية في التعامل مع التحديات، كما أنها تؤكد على أن الحل الدبلوماسي هو المسار المفضل، ولكن مع الاستعداد الكامل لمواجهة أي تهديد وجودي للأمن المائي المصري.

الرئيس السيسي الرئيس الأوغندي ملف سد النهضة مستقبل وطن

