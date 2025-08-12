قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن المائي
المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
الهيئة الوطنية: 516 ألف صوت باطل بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ
بث مباشر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة
الأعلى في تاريخ المجلس .. الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ
رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة والإسكندرية
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تعيد صياغة المشهد الإعلامي المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع قيادات الإعلام والصحافة تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الإعلام المصري، إذ تأتي هذه التوجيهات في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الساحة الإعلامية تحديات متسارعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ما يجعل من الضروري إعادة صياغة دور الإعلام ليصبح أكثر فاعلية وتأثيرا في تشكيل وعي المواطن وحماية الأمن القومي الفكري للدولة.


وأوضح «الحفناوي» أن قراءة متعمقة لمضامين حديث الرئيس تكشف عن إدراك حقيقي لطبيعة الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في بناء المجتمعات، حيث ركز الرئيس على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية، بما يضمن أن يظل الإعلام منبرا للتعددية والانفتاح على جميع الآراء الوطنية، مع الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه، وهو ما يعد قاعدة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطنين ووسائل الإعلام، ويضع حدا لحالة الاستقطاب التي قد تنتج عن غياب الحوار المتزن.

وأشار «الحفناوي» إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انعكاسات مباشرة لهذه التوجيهات، حيث يتوقع أن تبدأ المؤسسات الإعلامية، سواء القومية أو الخاصة، في تنفيذ خطط شاملة للتطوير تشمل تحديث البنية التكنولوجية، وتحسين أدوات إنتاج المحتوى، وتدريب الكوادر البشرية على أحدث أساليب العمل الصحفي والإعلامي، بما يواكب التحولات التي يشهدها العالم في هذا المجال، موضحا أن تركيز الرئيس على الكوادر الشابة المؤهلة يحمل دلالة واضحة على أن الدولة تراهن على قدرات الأجيال الجديدة في تقديم محتوى مبتكر يتفاعل مع الجمهور بلغة العصر، مستفيدين من التطور الهائل في أدوات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.


ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن إتاحة المعلومات والبيانات بشكل منظم أمام وسائل الإعلام، خاصة في أوقات الأزمات، تمثل خطوة جوهرية لمحاصرة الشائعات والأخبار المضللة، حيث إن غياب المعلومة الدقيقة يخلق فراغا إعلاميا يسهل استغلاله من قبل الأطراف المعادية لبث الفتن وزعزعة الثقة، مشددا على أن الشفافية في تدفق المعلومات ستعزز من مصداقية الرسالة الإعلامية وترسخ صورة الدولة القادرة على مواجهة التحديات بالحقائق لا بالشعارات.


وأكد «الحفناوي» على ضرورة تبني خطة متكاملة تتضمن إطلاق أكاديمية وطنية للإعلام تقدم برامج تدريبية متقدمة بالشراكة مع خبراء دوليين، بحيث تشمل التدريب على الصحافة الرقمية وصحافة البيانات وإدارة الأزمات الإعلامية، إلى جانب إنشاء وحدة للرصد والتحليل داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تختص بمتابعة اتجاهات الرأي العام وقياس تأثير المحتوى المقدم، داعيا إلى تعزيز المحتوى الثقافي والفني والتنموي في وسائل الإعلام ليكون مرآة تعكس هوية المجتمع وقيمه الإيجابية، مع التوسع في الشراكات الدولية لإنتاج محتوى مشترك يسهم في دعم القضايا المصرية على الساحة العالمية وإبراز الصورة الحقيقية لمصر.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي، على أن هذه التوجيهات تمثل فرصة تاريخية لإحداث نهضة إعلامية شاملة إذا ما تم تنفيذها بخطوات مدروسة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، مؤكدا على أن نجاح هذه الرؤية سيجعل الإعلام المصري عنصر فاعل في دعم مشروع الجمهورية الجديدة، ودرعا قويا لحماية الهوية الوطنية في مواجهة تحديات العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع، ومن ثم يضمن استمرار الإعلام المصري صوتا وطنيا حرا قادرا على المنافسة والتأثير محليا وإقليميا ودوليا.

مستقبل وطن المهندس ياسر الحفناوي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادات الإعلام والصحافة مسار الإعلام المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

بدء اجتماع الصحفيين لمناقشة ملفات القيد ومدينة الصحفيين والنادى البحرى

السفير الكيني بالقاهرة فريد أوتا بصحبة عيد مرسال وعبد المنعم الجمل

5 آلاف فدان جاهزة للزراعة.. كينيا تفتح أبوابها أمام الفلاحين المصريين

الدكتور سامح فوزي

سامح فوزي: يجب إعداد الشباب والنشء لعالم الذكاء الاصطناعي

بالصور

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

خالد انور
خالد انور
خالد انور

4 توابل مذهلة لخفض السكر والكوليسترول وتعزيز صحة القلب.. اكتشف فوائدها

توابل تحافظ على صحة القلب
توابل تحافظ على صحة القلب
توابل تحافظ على صحة القلب

ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

طرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

فيديو

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد