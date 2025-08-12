قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن المائي
المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
الهيئة الوطنية: 516 ألف صوت باطل بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ
بث مباشر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة
الأعلى في تاريخ المجلس .. الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ
رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة والإسكندرية
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
تحقيقات وملفات

هاني سليمان: رسائل السيسي لإثيوبيا والعالم واضحة.. مياه النيل خط أحمر وحياة المصريين ليست للمساومة

سد النهضة
سد النهضة
رنا أشرف

في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بملف الأمن المائي المصري، وفي وقت يشهد فيه ملف سد النهضة ومياه النيل تطورات إقليمية متسارعة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل حاسمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوغندا، شدد فيها على تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل ورفضها لأي مساس بحصة البلاد المائية.

وأكد الرئيس أن قضية المياه بالنسبة للمصريين تمثل مسألة حياة أو موت، مشيراً إلى أن مصر، التي لا تشهد أمطاراً طبيعية، تعيش حالة من القلق المشروع حيال أي تهديد لمواردها المائية، وأن الدولة بكافة مؤسساتها تتحرك لحماية هذه الحقوق، رافضة أي ضغوط أو محاولات لابتزازها بهذا الملف الحساس.

قال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأمن المائي المصري وحقوق مصر في حوض النيل تحمل أهمية خاصة من حيث التوقيت والسياق والرسائل الموجهة.

وأوضح سليمان أن توقيت هذه التصريحات يأتي في ظل تعدد التحديات التي تواجه الدولة المصرية على أكثر من صعيد، ومحاولات بعض الأطراف التلويح بملف النيل كورقة ضغط، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب سبق وأن استخدم هذا الملف بنفس الطريقة قبل نحو شهر، بالإضافة إلى المتغيرات الإقليمية المرتبطة بملف قطاع غزة ومحاولات فرض الأمر الواقع أو التهجير.

وأكد سليمان أن الرسالة التي وجهها الرئيس واضحة وقوية، وتعكس رفض مصر لأي ضغوط أو ابتزاز، ورفضها القاطع لاستخدام ورقة النيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي محاولة لفرض واقع جديد على الدولة المصرية.

وأضاف أن هذه التصريحات تعد إعادة تأكيد على ثوابت السياسة والاستراتيجية المصرية في الحفاظ على الحقوق المائية، وأن الدفاع عن مياه النيل هو دفاع عن الحياة، مع رفض أي إجراءات أحادية في نهر النيل الشرقي، في إشارة إلى السلوك الإثيوبي في ملف سد النهضة، والذي لا يستند إلى المعاهدات أو القوانين الدولية.

وأشار سليمان إلى أن موقف الرئيس يستند إلى قواعد ومبادئ قانونية راسخة، منها مبدأ عدم الإضرار بالحقوق المصرية، ومبدأ الإخطار المسبق، واحترام المعاهدات، والتنسيق المشترك، بما يضمن عدم الإخلال بحقوق أي طرف.

واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الرسائل موجهة بشكل مباشر لإثيوبيا، وبشكل غير مباشر للولايات المتحدة وإسرائيل وأي طرف قد يفكر في استخدام ملف النيل للضغط على مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية تضع خطوطاً حمراء واضحة وتتحرك في إطار رؤية استراتيجية تحافظ على مصالحها العليا


 

سد النهضة ملف سد النهضة إثيوبيا الدولة المصرية الأمن المائي

