قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية
مؤتمر الإفتاء العاشر.. علماء يدعون لإنشاء نموذج عالمي لـ المفتي الرشيد
محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد مع انطلاق البريميرليج
لمواجهة الفتاوى الشاذة.. مؤتمر الإفتاء العالمي: ضوابط صارمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إفريقية النواب: ارتياح شعبى كبير بعد حديث الرئيس السيسى عن حقوق مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا حول مختلف القضايا بصفة عامة وملف حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى لحديثه الواضح والقوى عن هذا الملف.


وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى برفض مصر الكامل للإجراءات الاحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا علي أن من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ وتوضيح الرئيس السيسى، أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا وأهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل وأن مصر لا تعارض تحقيق أى تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هو  ألا تؤثر هذه التنمية علي حجم المياه التى تصل إلى مصر.


وأكد الدكتور محمد سليم ان الرئيس السيسى كان واضحاً عندما أكد أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء سواء في عملية التنمية أو الزراعة او إنتاج الكهرباء وأن مصر تعوّل علي جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل الي توافق بين دول حوض النيل مشيراً الى ضرورة اعطاء جميع دول القارة السمراء أكبر اهتمام لهذه الرؤية المصرية.


وكان الرئيس السيسى قد أوضح أن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا الي 1600 مليار متر مكعب ، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل.


وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من الاجمالي، مضيفاً: "نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلدنا، ومصر ليس لديها موارد أخري من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا".


وأوضح الرئيس السيسي أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن ولكنني مسئول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لايجاد حل لا يؤثر علي حياة المصريين .


وشدد الرئيس السيسي على أن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى،  ونحن مدركون لهذا الأمر ، مشددًا علي أن مصر دائماً تقف ضد التدخل في شئون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر علي أحد، وتسعي للبناء والتعمير والتنمية ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال.


وأضاف الرئيس السيسى:"بطمن المصريين لن نسمح أبدًا بأنه يتم المساس بالمياه لـ105 ملايين مواطن بالإضافة إلى 10 ملايين ضيوفًا في مصر"


وأكد الرئيس السيسي علي أن وعي وصلابة المصرية هو الركيزة الأساسية لمواجهة أى تحدٍ أو تهديد محتمل

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى العظيم الدكتور محمد سليم الرئيس يويري موسيفيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

ترشيحاتنا

بوستر فيلم شقو

موعد عرض فيلم "شقو" على منصة watch it

نوال الزغبي

نيولوك .. نوال الزغبي تفاجئ جمهورها بإطلالة لافتة

مصطفي كامل وراغب علامة

راغب علامة: نقابة الموسيقيين بيتي .. ومصر بلدي التاني

بالصور

4 توابل مذهلة لخفض السكر والكوليسترول وتعزيز صحة القلب.. اكتشف فوائدها

توابل تحافظ على صحة القلب
توابل تحافظ على صحة القلب
توابل تحافظ على صحة القلب

ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

طرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

هيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

فيديو

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد