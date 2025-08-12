زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن موعد إفتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر مناسب جدا لجميع الفئات، مشيرا إلى أنه عندما تم تحديد الموعد العالم كله اهتز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم": “هذا الإفتتاح سيكون أسطوري لأن العالم كله سيحضر والدعوات يتم تنفيذها لكل المسئولين الكبار، سواء رؤساء جمهوريات أو ملوك، وأعتقد أن الحفل سيكون عظيم، لأنه سيتم إفتتاح قاعة توت عنخ أمون لأول مرة”.

وتابع: “أعتقد أن الرئيس السيسي بإعلانه هذا الإفتتاح وبرنامجه سيكون أسطوري وعظيم”.