قصص رمسيس الثاني ونفرتاري تلهم العالم من قلب المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي كان مقررًا في بداية العام، جاء في صالح الحدث، موضحًا أن الموقع كان جاهزًا بنسبة كبيرة منذ عام 2020، لكن "رب ضارة نافعة".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اختيار شهر نوفمبر للافتتاح يتزامن مع بداية الموسم السياحي، حيث يكون الطقس أفضل من شهور الصيف شديدة الحرارة، إضافة إلى تزامنه مع ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الرابع من نوفمبر، ومع الاحتفال بـ"عيد الفالنتاين المصري" في الشهر ذاته، والذي يمتد جذوره إلى الحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أن علاقة الرجل بالمرأة في مصر القديمة كانت مميزة، مستشهدًا بالقصة الشهيرة بين الملك رمسيس الثاني وزوجته نفرتاري، حيث قال لها: "أنتِ التي من أجلكِ تشرق الشمس"، مؤكدًا أن هذه القصص تمثل إرثًا حضاريًا وإنسانيًا فريدًا.

ودعا جميع المصريين، من مواطنين ووسائل إعلام ووزارات معنية، إلى المشاركة الفاعلة في الترويج للمتحف المصري الكبير خلال الفترة المتبقية حتى الافتتاح، والتي تبلغ 77 يومًا.

وطالب بأن تكون الحصة الأولى في المدارس والجامعات مخصصة للتعريف بالمتحف ودوره في دعم السياحة، وأن تخصص قصور الثقافة ووسائل الإعلام فقرات ثابتة للتوعية بأهميته.