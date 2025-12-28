السيطرة على حريق محدود في مخلفات ببورسعيد دون خسائر| صور

نشب قبل قليل حريق محدود في مخلفات بمحافظة بورسعيد، وامتد ليلتهم نخلة كانت بجواره، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل السيطرة عليه بشكل سريع.



تلقت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.



تبين من الفحص أن الحريق اندلع في مجموعة من المخلفات، وجرى التعامل معه بشكل عاجل واحترافي، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها لمناطق أخرى.



أسفر الحريق عن عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة عقب تبريد موقع الحريق والتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.