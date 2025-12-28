قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لويس كامبوس يحصد جائزة أفضل مدير رياضي في العالم من جلوب سوكر
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
محافظات

السيطرة على حريق محدود في مخلفات ببورسعيد دون خسائر| صور

محمد الغزاوى

نشب قبل قليل حريق محدود في مخلفات بمحافظة بورسعيد، وامتد ليلتهم نخلة كانت بجواره، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل السيطرة عليه بشكل سريع.


تلقت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.


تبين من الفحص أن الحريق اندلع في مجموعة من المخلفات، وجرى التعامل معه بشكل عاجل واحترافي، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها لمناطق أخرى.


أسفر الحريق عن عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة عقب تبريد موقع الحريق والتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

