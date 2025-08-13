إيه اللي مزعلك؟.. أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه

"علق الإعلامي أحمد موسى، على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية على حديثه بالأمس قائلا: "مزعلاكم الحلقة بتاعت أمس، وعشان فضحتكوا".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تهاجمني بعد كشفي العلاقة بينهم وبين الإخوان، متابعا: مجرم الحرب نتنياهو يقوم بحرق قطاع غزة.

واسترسل: الإسرائيلي منصور عباس تجمعه علاقة مع مجرم الحرب نتنياهو، وهذا ما تمكنت من كشفه أمام الجميع ولذلك يتم مهاجمتي.

وتابع: "انا بستعرض فديوهات الجيش المصري القوي أنت إيه اللي مزعلك من الفيديوهات دي!، ليه تقلق من فيديوهات الجيش المصري..وانا هفضل استعرض قدرات جيشنا".