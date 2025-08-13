قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما وصفه بـ"أخطر نصف ساعة" أزعجت الكيان الصهيوني، خلال حلقته مع الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس.


وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإعلام الإسرائيلي تجاهل أزماته الداخلية وخلافات جنوده الذين يعانون من أمراض نفسية، وركز هجومه عليه شخصيًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتلك القناة الـ14 الإسرائيلية المنتمية لليمين المتطرف، والتي تتبنى منهجا قائما على العداء لمصر.


وأضاف أن القناة الـ14 شنت هجوما ضده وضد ضيفه، واعتبرت عرض صور الجيش المصري على الشاشة بمثابة هجوم عليها، كما زعمت أن ما يقدمه يهدد نتنياهو. 

وأكد موسى أن سبب هذا الهجوم يعود إلى كشفه العلاقة بين نتنياهو وتنظيم الإخوان الإرهابي، وعرض حقائق أغضبتهم.

الإعلامي أحمد موسى الكيان الصهيوني اسرائيل

