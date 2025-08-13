أحمد موسى: جيشنا يحمي كل ذرة من تراب مصر

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن حماية كل حبة رمل من أرض الوطن، مؤكدًا فخره بقدرات الجيش المصري الذي يحافظ على السلام من موقع القوة.

وتساءل موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، عن سبب تركيز إسرائيل المستمر على مصر، مشيرًا إلى أنه سيواصل عرض مقاطع توثق قوة الجيش المصري.

ولفت إلى أن نتنياهو كتب عن أطماعه في كتاب صدر له عام 1995 قبل توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وأكد أن جماعة الإخوان والصهاينة على قلب رجل واحد، واصفًا عناصرها بالعملاء والجواسيس ذوي الأيدي الملطخة بالدماء، مشيرًا إلى أن القناة 14 الإسرائيلية وصحيفة "معاريف" هاجمتاه بعد كشفه علاقة الجماعة بالاحتلال.