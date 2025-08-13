أحمد موسى: نتنياهو يرتكب محارق وجرائم حرب في غزة |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتكب محارق وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإخواني منصور عباس يقف إلى جانب نتنياهو "قرارًا بقرار وكتفًا بكتف".



وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تطابقًا في خطط نتنياهو والإخوان، وكلاهما يسعى إلى مهاجمة مصر والنيل من استقرارها.



ولفت إلى أن إسرائيل لم تشهد هزيمة مثل تلك التي لحقت بها في حرب أكتوبر.



وأكد أن مصر بفضل الله وبفضل قواتها المسلحة استعادت كامل أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن صحيفة "معاريف" العبرية أبرزت ما كشفه من حقائق ضد الكيان الإسرائيلي.



وأشار إلى أن الاحتلال اتجه إلى السلام مع مصر بعد أن ذاق مرارة الخسارة والخذلان، لتصبح مصر الدولة الوحيدة التي حققت انتصارًا حقيقيًا على إسرائيل.