محمود الهباش: مخطط تهجير غزة لن ينجح وفلسطين ستبقى الوطن التاريخي لشعبها

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير أهالي قطاع غزة واحتلاله محكوم عليه بالفشل، مشددًا على أن فلسطين ستظل الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف.

وأوضح الهباش، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الموقف الدولي لم يتوصل حتى الآن إلى حل حاسم، لكنه أشار إلى أن إعلان فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى نيتها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر المقبل يعد خطوة داعمة للقضية.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تشهد حضورا متزايدا على الساحة الدولية، مؤكدًا أن الإرادة الفلسطينية القوية ومعها دعم الأمة العربية والإسلامية قادرة على إفشال أي مؤامرة إسرائيلية.

ودعا مستشار الرئيس الفلسطيني إلى مزيد من الدعم لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.