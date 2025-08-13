قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذكاء سياسي.. خبير يكشف سر لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي
رسامة شمامسة لأبناء الكنيسة في سكرامنتو بيد نيافة الأنبا نوفير
محمود الهباش: الاحتلال يسيطر على أكثر من 70% من قطاع غزة |فيديو
محمد شردي عن خطة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين: انسوها والرئيس السيسي قالها
علاقة نادية براقع بالبلوجر ياسمين.. مواقف من فيلم ريستارت تحققت في الواقع
رئيس محكمة النقض يقدم التهنئة لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية
برلماني: خضنا انتخابات مجلس الشيوخ بشعار المشاركة لا المغالبة
اللي هيدخل غزة مصيره القتل.. أحمد موسى: 10 آلاف جندي إسرائيلي بالمستشفيات النفسية|فيديو
أصيبت بجلطة ونقلت للعناية.. تفاصيل حالة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد
أحمد موسى: جيشنا يحمي كل ذرة من تراب مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات
أحمد موسى: القناة الـ 14 الإسرائيلية أداة لليمين المتطرف وتهاجم مصر
توك شو

أحمد موسى: نتنياهو يرفض وقف الحرب خشية المحاكمة ويضحي بمستقبل إسرائيل

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جميع الأطراف، بمن فيهم رئيس إسرائيل، يرغبون في وقف الحرب على غزة، باستثناء نتنياهو الذي يصر على استمرارها خوفا من السجن أو المحاكمة. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في القطاع من دمار غير مسبوق يمثل جرائم حرب موثقة، مشددًا على أن نتنياهو مستعد للتضحية بمستقبل إسرائيل للحفاظ على منصبه، في وقت يركز فيه الإعلام الإسرائيلي على تفوق القوات المسلحة المصرية بدلًا من مواجهة الحقائق الداخلية.

ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي يتجاهل الأزمات الداخلية والخلافات بين جنوده، الذين يعاني كثير منهم من أمراض نفسية، ويركز هجومه عليه شخصيًا. 

وأشار  إلى أن هذا التيار يؤمن بأفكار نتنياهو، ويستهدف الدولة المصرية بشكل ممنهج عبر المنابر الإعلامية التابعة له.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى إسرائيل نتنياهو

3 وصفات لتحضير آيس كريم المانجو الطبيعي

مهم لكل خلية في الجسم.. اكتشف أعراض نقص المغنيسيوم

اكتشف أعراض نقص الحديد فى الجسم .. علامات غريبة أبرزها أكل الثلج

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

