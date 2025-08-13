أحمد موسى: نتنياهو يرفض وقف الحرب خشية المحاكمة ويضحي بمستقبل إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جميع الأطراف، بمن فيهم رئيس إسرائيل، يرغبون في وقف الحرب على غزة، باستثناء نتنياهو الذي يصر على استمرارها خوفا من السجن أو المحاكمة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في القطاع من دمار غير مسبوق يمثل جرائم حرب موثقة، مشددًا على أن نتنياهو مستعد للتضحية بمستقبل إسرائيل للحفاظ على منصبه، في وقت يركز فيه الإعلام الإسرائيلي على تفوق القوات المسلحة المصرية بدلًا من مواجهة الحقائق الداخلية.

ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي يتجاهل الأزمات الداخلية والخلافات بين جنوده، الذين يعاني كثير منهم من أمراض نفسية، ويركز هجومه عليه شخصيًا.

وأشار إلى أن هذا التيار يؤمن بأفكار نتنياهو، ويستهدف الدولة المصرية بشكل ممنهج عبر المنابر الإعلامية التابعة له.